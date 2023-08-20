Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Anderson Talisca'da sürpriz gelişme!

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Anderson Talisca'nın Al Nassr'da kadro dışı kaldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 13:32
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Anderson Talisca'da sürpriz gelişme!
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca için sürpriz bir gelişme yaşandı. 

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldızın, teknik direktör Luis Castro tarafından kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A HABER GÖNDERİLDİ

Arabistan basını daha önce de, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen Al Nassr'ın Beşiktaş'a transfer mesajı yolladığını öne sürmüştü.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı forma altında 80 maçta 37 gol attı ve 14 asist yaptı.   


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