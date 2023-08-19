Beşiktaş'tan Ramos ve Talisca açıklaması: 'Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır'

Yayınlanma: 19.08.2023 - 09:52

Güncelleme: 19.08.2023 - 10:04

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ transfer görüşmeleri içerisinde bulunduğu oyuncuların son durumlarını anlattı. Emre Kocadağ, transfer konusunda görüştükleri yıldızların durumlarını yakından takip ederken Beşiktaş'a yıldız oyuncu kazandırmak konusunda elinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kocadağ, kulübün transfer gündemi için konuşulan Sergio Ramos ve Anderson Talisca’yla ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu.

"KENDİSİNİ TRANSFER ETMEK İÇİN TÜM ŞARTLARI ZORLUYORUM"

İlk olarak sözleşmesi elinde olan İspanyol stoperle ilgili konuşan Kocadağ, “Ramos için medyada 5 milyon Euro yıllık talebi olduğu yazılıyor. Bunun iki katından biraz fazla isteği oldu. Şu an Arabistan’a gitse piyasası yıllık 23-25 milyon Euro. Kendisini transfer etmek için tüm şartları zorluyorum. Olabilir. ‘Adriano’yu getirdin, Ramos niye olmuyor’ diyorsunuz. O zaman Adriano örnek Barça’da 5’e oynuyordu. Piyasası 3’e indi, aldım. Ramos’un piyasası aynı değil” ifadelerini kullandı.

"İMKANSIZ GİBİ"

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için de konuşan Emre Kocadağ, “Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca’nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi” diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ BİRİNİ İSTİYORSA ÇEKİP ALIR"

Listelerinde yer alan diğer isimler için de konuşan Kocadağ, “Farklı oyuncular ile de görüşüyoruz. Transferde kimse ile yarış içinde değiliz. Sadece bütçemize, işimize katkı verip vermeyeceğine bakıyoruz. Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır. Şampiyonluk için kadro kuruyoruz. Buna inanıyoruz” sözlerini sarf etti.