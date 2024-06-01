Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo açıklaması!

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da sportif direktör Guido Fienga, Cristiano Ronaldo'nun geleceği hakkında konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 18:12
Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo açıklaması!
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1.5 sezondur Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Al Nassr'dan bu konu hakkında açıklama geldi.

"RONALDO TAKIMDA KALACAK"

Al Hilal ile oynanan kupa finali maçından sonra gazetecilere konuşan Al Nassr Sportif Direktörü Guido Fiengo, Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili "Ronaldo'nun kanı artık sarı akıyor. Önümüzdeki sezon bizimle devam edecek." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Al Nassr ile bu sezon kupa kazanamasa da gol ve asist anlamında harika bir sezon geçiren Ronaldo, 45 maçta 44 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Ronaldo'nun Suudi ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.


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