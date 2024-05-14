Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo kararı!
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, sözleşmesi 2025'te sona erecek Cristiano Ronaldo'nun kontratını uzatmak istediği iddia edildi.
Al Nassr, yıllık 200 milyon Euro maaş ödediği Cristiano Ronaldo için yeni bir karar aldı.
talkSport'ta yer alan habere göre; Al Nassr, 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun 2025'te sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor.
RONALDO'NUN KARARI
Bununla birlikte Portekizli yıldızın da Arabistan ekibinde devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.
UZUN SÜRE KALMASINI İSTİYORLAR
Arabistan ekibi 39 yaşındaki süperstarı uzun süre ülkede tutmayı hedefledikleri kaydedildi.
Al Nassr formasını 60 kez terleten Ronaldo, 56 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
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