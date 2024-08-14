Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı finalinde Al Taawon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 12:00
Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Suudi Arabistan'da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor.

Ricardo Gomes yönetimindeki Al Nassr, Rodolfo Arruabarrena'nın ekibi Al Taawon ile karşı karşıya gelecek.

AL TAAWON - AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan'ın Abha kentine bulunan Prens Sultan bin Abdülaziz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:15'te başlayacak.

AL TAAWON - AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Kazanan ekip, finalde Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal ile karşılaşacak.


cristiano ronaldo haberleri al nassr haberleri Al Taawon haberleri Suudi Arabistan haberleri Süper Kupa haberleri

İlgili Haberler

Lucas Chevalier: 'Fenerbahçe'nin yorgun olduğunu gördük'

Lucas Chevalier: 'Fenerbahçe'nin yorgun olduğunu gördük'
Mauro Icardi'den Jose Mourinho ve Fenerbahçe yanıtı: 'Bizi durdurmaya çalıştılar ama...'

Mauro Icardi'den Jose Mourinho ve Fenerbahçe yanıtı: 'Bizi durdurmaya çalıştılar ama...'
Yine olmadı: Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi özlemi 16 yıla çıktı!

Yine olmadı: Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi özlemi 16 yıla çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler