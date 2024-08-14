Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı finalinde Al Taawon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:15'te başlayacak.
Suudi Arabistan'da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor.
Ricardo Gomes yönetimindeki Al Nassr, Rodolfo Arruabarrena'nın ekibi Al Taawon ile karşı karşıya gelecek.
AL TAAWON - AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA?
Suudi Arabistan'ın Abha kentine bulunan Prens Sultan bin Abdülaziz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:15'te başlayacak.
AL TAAWON - AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Kazanan ekip, finalde Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal ile karşılaşacak.
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