Al Taawon'dan Alvaro Morata'ya dudak uçuklatan teklif!
Yeni sezon için güçlü kadro kurmak için çalışmalara başlayan Al-Taawon'un, Alvaro Morata'ya 50 milyon euroluk yıllık ücret teklifi sunduğu öğrenildi.
Suudi Arabistan Ligi'ni 5.sırada tamamlayan Al-Taawoon, İspanyol golcüyü gözüne kestirdi.
İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, Al-Tawoon, Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata'ya yıllık 50 milyon euro maaş önerdiği kaydedildi.
GERİ ÇEVİRMEDİ
30 yaşındaki yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesine karşın bu teklifi henüz geri çevirmediği belirtildi.
Alvaro Morata bu sezon Atletico Madrid ile 45 maçta 13 gol gol atarken 3'te asist yaptı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat!
- Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi!
- Melek Mosso konseri sonrası 'karar'
- Görüşmenin perde arkası!
- Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti
- Cevdet Yılmaz asgari ücret için tarih verdi
- 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin şok iddia!
- Bahçeli söyledi, AKP gündemine aldı!
- ‘Emniyet, cemaat ve tarikatların arka bahçesi olmuştur’
- Gündemi sarsacak kulis: 'Erdoğan özel ekip kurdurdu...'