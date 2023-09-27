Alaçatı Wind Fest çocuk ve gençler için esecek

Yayınlanma: 27.09.2023 - 15:09

Güncelleme: 27.09.2023 - 15:09

İzmir’de Çeşme Belediyesi destekleriyle 4-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek PWA Windsurf Dünya Kupası binlerce sörfçüyü ve sörf meraklısına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bonaire, Bulgaristan, Avusturya, Hollanda, Belçika, Polonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya gibi pek çok ülkeden 100’e yakın sporcunun katılacağı yarışlar gece sörf şovları, konserler ve sponsor markaların etkinlikleri ile renklenecek.

BAŞKAN ORAN: EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ

Rüzgar sörfü konusunda ünü sınırları aşan Alaçatı’da bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Kumu, denizi ve rüzgarıyla ünlü Alaçatı’da sörf tutkunlarıyla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanından herkes sörf için Alaçatı’ya geliyor. Biz de böyle güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” sözlerini kullandı.

KUBAT: ALAÇATI’NIN RÜZGARI HEP ÇOCUKLAR İÇİN ESSİN

Organizasyonun ev sahibi Çağla Kubat Windsurf Akademi'nin kurucusu Çağla Kubat, bu turnuvayı gelenekselleştirmek istediklerini söyledi. Kubat, “2013 ve 2019 yıllarında düzenlediğimiz organizasyonun üçüncüsünü geçen sene gerçekleştirmiştik. Artık her yıl aynı tarihlerde Windsurf turnuvamızı devam ettirmek amacındayız. Artık uluslararası sporcuları, Alaçatı'da bu mevsimde rüzgar festivali için ülkemizde olmaya alıştırmak istiyoruz. Bunun birlikte bu cennet koyun çocuklar için ne kadar değerli olduğuna ve doğasının bu spor için önemine dikkat çekmek amacındayız. Gençlik Spor Bakanlığımızca spor alanı olarak korunan Alaçatı Koyu'nun doğal yaşam alanının bozulmaması gerektiğine sürekli hatırlatma yapmak en büyük amacımız. Alaçatı'nın rüzgarı hep çocuklar için essin istiyoruz” diye konuştu