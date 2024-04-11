Alanya Belediyespor kendi evinde kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında Brand Group Alanya Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

AA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 18:11
Alanya Belediyespor kendi evinde kazandı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında Brand Group Alanya Belediyespor, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Brand Group Alanya Belediyespor, 14 Nisan'da serinin ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

Salon: Atatürk

Hakemler: Hakkı Demiralay, Halit Cerit

Brand Group Alanya Belediyespor: Azizcan Ataoğlan, Umut Durur, Uğur Kılınç, Bertuğ Öndeş, Uriarte, İrfan Çetinkaya (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Cafer Kirkit, Abdulsamet Sineren)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Emre Batur, Ahmet Samet Baltacı, Bahov, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu (Buğra Tiryaki, Emre Berat Fırat, Fatih Cihan)

Setler: 25-20, 21-25, 25-18, 25-16

Süre: 102 dakika (26, 27, 26, 23 )


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