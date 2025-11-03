Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.11.2025 22:47:00
Güncellenme:
Alanya'da gol sesi çıkmadı!

Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte konuk ekip Gaziantep FK, 18 puana ulaşarak haftayı 6. sırada tamamladı. Alanyaspor ise 14 puanla 9. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Alanyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Ogün Kamacı

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan (Dk. 71 Hadergjonaj), Makouta, Janvier (Dk. 64 Maestro), Yusuf Özdemir, Hagi (Dk. 83 Efecan Karaca), İbrahim Kaya (Dk. 64 Meschack), Ogundu (Dk. 71 Hwang)

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Camara (Dk. 86 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Maxim (Dk. 90+1 Lungoyi), Yusuf Kabadayı, Bayo (Dk. 72 Boateng)

Sarı kartlar: Dk. 35 Aliti, Dk. 71 Yusuf Özdemir, Dk.90+3 Maestro (Corendon Alanyaspor)

İlgili Konular: #süper lig #Alanyaspor #gaziantep fk

