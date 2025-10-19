Göztepe deplasmanda Alanyaspor'a kayıp!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ve Göztepe karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
GÖZTEPE'NİN SERİSİ SONA ERDİ
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 83. dakikada Ümit Akdağ kaydetti.
Bu sonucun ardından Göztepe Süper Lig'de ilk mağlubiyetini aldı.
Alanyaspor, Göztepe karşısında aldığı galibiyetin ardından puanını 13'e yükseltti. İzmir ekibi Göztepe ise 16 puanda kaldı.
Süper Lig'in gelecek haftasında Alanyaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Galatasaray'a konuk olacak.