Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göztepe deplasmanda Alanyaspor'a kayıp!

Göztepe deplasmanda Alanyaspor'a kayıp!

19.10.2025 19:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Göztepe deplasmanda Alanyaspor'a kayıp!

Alanyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında ağırladığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ve Göztepe karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

GÖZTEPE'NİN SERİSİ SONA ERDİ

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 83. dakikada Ümit Akdağ kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe Süper Lig'de ilk mağlubiyetini aldı.

Alanyaspor, Göztepe karşısında aldığı galibiyetin ardından puanını 13'e yükseltti. İzmir ekibi Göztepe ise 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Alanyaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Galatasaray'a konuk olacak.

İlgili Konular: #göztepe #süper lig #Alanyaspor

İlgili Haberler

Göztepeli futbolcu acılar içinde sahayı terk etti: Mehmet Türkmen'in Ürdün-Bolivya maçındaki kararı gündem oldu!
Göztepeli futbolcu acılar içinde sahayı terk etti: Mehmet Türkmen'in Ürdün-Bolivya maçındaki kararı gündem oldu! Ürdün ile Bolivya arasında oynana hazırlık maçında hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in Ürdün'ün penaltı beklediği pozisyonda verdiği karar sosyal medyada gündem oldu.
Göztepe'ye milli maçtan talihsiz haber!
Göztepe'ye milli maçtan talihsiz haber! Göztepe'nin 19 yaşındaki Ürdünlü santraforu İbrahim Sabra, ülkesinin milli takımının Bolivya ile oynadığı maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Göztepe'de yakın hedef ilk yarıda maksimum puan
Göztepe'de yakın hedef ilk yarıda maksimum puan KONUK YAZAR | Muzaffer Ayhan Kara, Cumhuriyet Ege için yazdı...