Eski hakemler Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: Leroy Sane'nin yerde kaldığı pozisyon penaltı mı?

Trio ekibi, Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u tek golle geçtiği maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

İşte Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'ın tartışmalı pozisyonlarla ilgili yorumları:

Galatasaray'ın golü öncesinde Singo'nun kullandığı taç atışında bir ihlal var mı?

Deniz Çoban: “Bütüne bakınca yanlış atmış gibi. Çok emin olmamakla beraber hatalı bir taç atışı gibi duruyor. Bu golü buradaki taç atışının bu haline bağlayamam.”

Bahattin Duran: “Buradan bile çok net bir şey söyleyemiyoruz. Sevabıyla günahıyla yardımcı hakeme ait olması gereken bir pozisyon ama ne yazık ki yardımcı hakem oraya bakmıyor. Ben buna doğru da yanlış da atılmış diyemiyorum.”

Bülent Yıldırım: “Bu taç nizamidir ya da değildir diye garanti bir şey söyleyemeyiz. Bunu söylemenin tek yolu ayakların hizasında olabilecek herhangi bir kamera o da makul değil. Burada 4. hakem ve yardımcı hakemin işbirliği çok değerli, zaten bayağı bir top dolandıktan sonra gol oluyor. Günahıyla sevabıyla hakem ekibine ait bir karar gibi göründü bana da.”

Sanchez'in Ogundu'ya müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: “Ceza sahası yan çizgisinden içeri girdikleri pozisyon. Bence devam kararı doğru bir ihlal yok.”

Deniz Çoban: “Ben asla burada ihlal olduğunu düşünmüyorum.”

Bülent Yıldırım: “Bence de devam. Yüzde 100 doğru.”

Sane'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: “Ümit ile Sane'nin sırtı yapışık, temas var ama ben burada bir itme görmüyorum. Onun etkisini de görmüyorum. Devam kararı doğru.”

Deniz Çoban: “Ben bir ihlal olduğunu düşünmüyorum.”

Bülent Yıldırım: “Bence de devam çünkü burada kolun piston gibi kullanımı söz konusu değil. Bir kuvvet söz konusu değil, rakip kendini öne doğru kolay bırakmış. Bence de devam.”

Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: “Maçı seyrederken Lemina'nın eli kolu doğal konumda değil, çok yoğun bir şekilde penaltı şüphesi doğdu. Top ihlali gerektirmeyen bölgeden, omuzdan sekiyor.”

Deniz Çoban: “Yok, hayır.”

Bülent Yıldırım: “Temas noktası omuz, bu nedenle penaltı yok.”