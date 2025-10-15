Alanya plaj voleybolunun dünya başkenti olma yolunda

Alanya, sporun ve sporcunun şehri olma vizyonunu uluslararası alanda güçlendirmeye devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığındaki resmî heyet, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) merkez binası olan Volleyball House’ta ağırlandı. Ziyaret, Alanya’nın plaj voleybolundaki köklü geçmişini geleceğe taşıma kararlılığını ve FIVB ile olan güçlü iş birliğini bir kez daha teyit etti. Ziyaret, Alanya’nın plaj voleybolu alanındaki uzun vadeli gelişim vizyonuna olan güçlü bağlılığını ve FIVB ile giderek derinleşen stratejik iş birliğini pekiştirdi.

ALANYA, 2029’A KADAR BEACH PRO TOUR ORGANİZASYONLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

2025 yılında büyük başarıyla gerçekleştirilen Beach Pro Tour Challenge Alanya organizasyonunun ardından, Alanya’nın 2029 yılına kadar FIVB Beach Pro Tour etkinliklerine ev sahipliği yapmayı sürdüreceği kesinleşti.

2026 BEACH PRO TOUR CHALLENGE ALANYA: 10–14 HAZİRAN’DA

Alanya, bu yıl büyük yankı uyandıran 2025 Beach Pro Tour Challenge organizasyonunun ardından, gelecek yıl 10–14 Haziran tarihleri arasında yeniden dünyanın en iyi plaj voleybolcularına ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 1992’de ilk ulusal turnuvaya, 1993’te ilk uluslararası organizasyona ve 1996’da Dünya Turu’na ev sahipliği yapan Alanya’nın 30 yılı aşan plaj voleybolu mirasını modern bir anlayışla sürdürüyor.

FIVB MÜKEMMELİYET MERKEZİ YOLDA

Görüşmelerde, Alanya Plaj Voleybolu Merkezi’nin “FIVB Beach Volleyball Centre of Excellence” (Mükemmeliyet Merkezi) olarak tescillenmesi süreci de gündeme geldi. Bu adım, Alanya’yı sadece turnuva kenti değil, aynı zamanda sporcu ve antrenör yetiştirme üssü haline getirecek.

“ALANYA, SPORU YAŞAMIN MERKEZİNE KOYAN BİR ŞEHİR”

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik “Alanya, sadece bir turizm destinasyonu değil; aynı zamanda spora yatırım yapan, gençleriyle, tesisleriyle ve vizyonuyla sporun geleceğini şekillendiren bir şehir. FIVB ile yürüttüğümüz uzun vadeli iş birliği, bu vizyonun en güçlü göstergesi. Plaj voleybolunda Alanya’nın adı artık dünya standartlarında bir kaliteyle anılıyor.” şeklinde konuştu.

YENİ HEDEF: DÜNYA ŞAMPİYONALARI

Lozan’daki görüşmelerde Alanya heyeti, 2027 U21 Dünya Şampiyonası ve 2028 U18 Dünya Şampiyonası için ev sahipliği olasılığını da gündeme getirdi. FIVB yetkilileri, Alanya’nın güçlü organizasyon kabiliyetini ve uluslararası spor kültürünü memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Alanya Belediyesi, sporu toplumun her kesimine ulaştırma hedefiyle ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürürken, “sporda sürdürülebilirlik” vizyonuyla da Türkiye’nin öncü kentleri arasında yer alıyor.