Alanya'da her şey var kazanan yok!

08 Ocak 2022 Cumartesi, 18:01

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 14. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Başakşehir'in sayısı ise 45. dakikada Junior Caiçara'dan geldi.

Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner, 41. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Alanyaspor'da Umut Güneş ise 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından puanını 34 yapan Başakşehir 3. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise puanını 29 yaptı.

Başakşehir, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Altay deplasmanına gidecek.