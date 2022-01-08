Alanya'da her şey var kazanan yok!
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada kırmızı kartlar dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırladı.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golünü 14. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Başakşehir'in sayısı ise 45. dakikada Junior Caiçara'dan geldi.
Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner, 41. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Alanyaspor'da Umut Güneş ise 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından puanını 34 yapan Başakşehir 3. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise puanını 29 yaptı.
Başakşehir, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Altay deplasmanına gidecek.
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