Alanyaspor, 3 puanı tek golle aldı
Alanyaspor, Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı ilk maçta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan ile ilk maçına çıkan Alanyaspor, rakibini 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ahmed Hassan attı.
Alanyaspor, bu galibiyetin ardından 38 puana yükseldi. Ümraniyespor, 23 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor, sahasında Sivaspor'u ağırlayacak.
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