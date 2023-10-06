Alanyaspor, 6 hafta sonra kazanmasını bildi!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1 kazandı.
Alansyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Carlos Eduardo ile 83. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü 90+2'de Güven Yalçın'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Corendon Alanyaspor, ligde 6 maç aradan sonra kazandı. Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Akdeniz ekibi Alanyaspor ligdeki puanını 10'a yükseltirken, Karagümrük 6 puanda kaldı.
Alanyaspor önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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