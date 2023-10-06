Alanyaspor, 6 hafta sonra kazanmasını bildi!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 22:50
Alanyaspor, 6 hafta sonra kazanmasını bildi!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1 kazandı.

Alansyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Carlos Eduardo ile 83. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü 90+2'de Güven Yalçın'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Corendon Alanyaspor, ligde 6 maç aradan sonra kazandı. Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Akdeniz ekibi Alanyaspor ligdeki puanını 10'a yükseltirken, Karagümrük 6 puanda kaldı. 

Alanyaspor önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.


Alanyaspor Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük

En Çok Okunan Haberler