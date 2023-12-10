Alanyaspor 6 maçlık kötü seriye son verdi!

Yayınlanma: 10.12.2023 - 16:08

Güncelleme: 10.12.2023 - 16:08

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Hakan Yakın'ın ekibi İstanbulspor ile Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 89. dakikada penaltıdan Joao Novais kaydetti.

PUANINI 14 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 14'e yükseltirken, İstanbulspor 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlarken, İstanbulspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.

6 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Bu galibiyetle birlikte 6 maçlık 3 puan hasretini sonlandıran Alanyaspor, aynı zamanda teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ilk lig galibiyetini de almış oldu.

BABA-OĞUL KARŞI KARŞIYA GELDİ

İstanbulspor - Alanyaspor maçında Fatih Tekke ile oğlu Muhammet Berkay Tekke rakip oldu. Maçtan önce iki ismin yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Fatih Tekke: "Futbolda bunlar var, farklı duygular. Oğlumun 5 senedir nasıl ciddi çalıştığını biliyorum. Nasibinde varsa, Allah tüm gençlerimizin hakkında hayırlısını yazsın. Hazır olmak ve fırsat geldiğinde değerlendirmek zorundasınız. Umarım fırsat bulur. Ona ve genç arkadaşlara başarılar diliyorum"

Muhammet Berkay Tekke: "Benim için farklı bir deneyim olacak. Sahada hoca-oyuncu ilişkimiz var. Farklı bir tecrübe olacak. Umarım bu maçta kazanan biz oluruz."