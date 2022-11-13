Alanyaspor Asbaşkanı Oktay Cebeci hayatını kaybetti
Süper Lig ekibi Alanyaspor'un asbaşkanlarından Oktay Cebeci'nin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Corendon Alanyaspor Kulübü'nün asbaşkanlarından Oktay Cebeci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Turuncu yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cebeci'nin 74 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "Asbaşkanlarımızdan Oktay Cebeci'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Oktay Cebeci için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Corendon Alanyaspor Kulübü Asbaşkanı Oktay Cebeci'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Oktay Cebeci'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Alanyaspor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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