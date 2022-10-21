Futbolda Kadınlar Süper Ligi'nin yayın haklarına ilişkin ihale süreci başladı
TFF, Kadınlar Süper Ligi'nin yayın haklarıyla ilgili ihale sürecinin başladığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kadınlar Süper Ligi'nin yayın haklarına ilişkin ihale sürecinin başladığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, yayın ihalesiyle ilgilenen firmaların tekliflerini 4 Kasım Cuma günü saat 17.00'ye kadar TFF Mali İşler Direktörlüğü'ne iletmeleri gerektiği belirtildi.
Şartnamenin TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden temin edilebileceği aktarıldı.
TFF Yönetim Kurulu tarafından tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılacağı kaydedildi.
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