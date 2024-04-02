Alanyaspor deplasmanda farklı kazandı! Gaziantep FK 0 - 3 Alanyaspor
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Gaziantep deplasmanında 3-0 kazanıp üst üste 4. galibiyetini elde etti. Son 5 maçında 4. kez yenilen Gaziantep ise ateş hattından çıkamadı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 3-0 kazandı.
Alanyaspor, 6. dakikada Ahmed Hassan'ın golüyle öne geçti. Oğuz Aydın, 32. dakikada farkı ikiye çıkaran golü attı.
Ahmed Hassan, 71. dakikada maçın skorunu belirledi ve 2 gol 1 asistle maçın yıldızı oldu.
Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Alanyaspor, puanını 42'ye çıkardı. Son 5 maçta 4. kez yenilen Gaziantep FK, 31 puanda kaldı ve ateş hattından kurtulamadı.
Alanyaspor, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.
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