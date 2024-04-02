Alanyaspor deplasmanda farklı kazandı! Gaziantep FK 0 - 3 Alanyaspor

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Gaziantep deplasmanında 3-0 kazanıp üst üste 4. galibiyetini elde etti. Son 5 maçında 4. kez yenilen Gaziantep ise ateş hattından çıkamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 22:45
Alanyaspor deplasmanda farklı kazandı! Gaziantep FK 0 - 3 Alanyaspor
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 3-0 kazandı.

Alanyaspor, 6. dakikada Ahmed Hassan'ın golüyle öne geçti. Oğuz Aydın, 32. dakikada farkı ikiye çıkaran golü attı.

Ahmed Hassan, 71. dakikada maçın skorunu belirledi ve 2 gol 1 asistle maçın yıldızı oldu.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Alanyaspor, puanını 42'ye çıkardı. Son 5 maçta 4. kez yenilen Gaziantep FK, 31 puanda kaldı ve ateş hattından kurtulamadı.

Alanyaspor, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.


Alanyaspor haberleri gaziantep fk haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını yorumladı: 'Alanyaspor travması Abdullah Avcı'yı da etkilemiş'

Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını yorumladı: 'Alanyaspor travması Abdullah Avcı'yı da etkilemiş'
Nefes kesen mücadelede Alanyaspor, 3 paunı 90+13'te aldı!

Nefes kesen mücadelede Alanyaspor, 3 paunı 90+13'te aldı!
Alanyaspor, Curaçao Milli Takımı ile 2-2 berabere kaldı

Alanyaspor, Curaçao Milli Takımı ile 2-2 berabere kaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Sabrina'nın yıldızı Chance Perdomo hayatını kaybetti

'Sabrina'nın yıldızı Chance Perdomo hayatını kaybetti
Tarihi genel kuruldan çıkan kararlar: Fenerbahçe’de yönetime 4 yetki verildi!

Tarihi genel kuruldan çıkan kararlar: Fenerbahçe’de yönetime 4 yetki verildi!
Trabzonspor'dan Mert Müldür ve Batshuayi tepkisi!

Trabzonspor'dan Mert Müldür ve Batshuayi tepkisi!
Başak Demirtaş’tan ‘mazbata’ tepkisi: ‘Yarın ben de Van’dayım

Başak Demirtaş’tan ‘mazbata’ tepkisi: ‘Yarın ben de Van’dayım
Didem Soydan'dan Murat Kurum açıklaması: 'Asıl teşekkür sana...'

Didem Soydan'dan Murat Kurum açıklaması: 'Asıl teşekkür sana...'
Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü

Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü
Google bir uygulamayı daha sonlandırdı!

Google bir uygulamayı daha sonlandırdı!
Galatasaray sahasında tek golle kazandı! Galatasaray 1-0 Hatayspor

Galatasaray sahasında tek golle kazandı! Galatasaray 1-0 Hatayspor