Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını yorumladı: 'Alanyaspor travması Abdullah Avcı'yı da etkilemiş'

Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:07

Güncelleme: 10.03.2024 - 10:07

Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Engin Kehale: "Abdullah Avcı, yabancıların “positional play” dedikleri, Türkçe’ye “pozisyon oyunu” olarak çevirebileceğimiz futbolu oynatmak isteyen bir teknik adam. Saha parselasyonu, oyuncuların top hareket ederken birbirlerine ve rakibe göre pozisyon almaları bu felsefenin temeli. Güncel 11, sezonun ilk yarısında sahada olan ekibe göre bunu çok daha iyi yapabiliyor. Enis Destan’ın girişinin ardından artan Pepe’nin etkinliği, Fildişilinin Trezeguet ile olan bağlantı oyununun verimliliğini (birer gol birer asist) not olarak düşelim. Önümüzdeki maçlarda bu sistemi de zaman zaman görürüz muhtemelen. 5 gollü galibiyetin ardından şimdi gözler, bu yeni Trabzonspor’un en sert testi olan Fenerbahçe maçında." (Hürriyet)

'ALANYASPOR TRAVMASI ETKİLEMİŞ'

Cemal Ersen: "Alanyaspor yenilgisinin yarattığı travma, oyuncular kadar Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'yı da etkilemiş belli ki. Deneyimli çalıştırıcı dün akşam Karagümrük sınavına radikal sayılabilecek bazı değişikliklerle başladı. Ortaya çıkan farklı skoru teknik direktör tercihlerinin sağladığı düşünülebilir. Saygı duyarım. Ancak gerçeği konuşmak gerekirse, böyle bir rakip karşısında gol yemek bile eleştiri konusudur. Abdullah hocanın dikkatinden kaçmış olamaz son iki karşılaşmadaki bu zafiyet. Abdullah Avcı ve öğrencileri açısından değerli bir galibiyet oldu. Alanyaspor maçının sebep olduğu hasarı gidermek ve öz güveni sağlamak adına önemliydi. Başardılar, rahatladılar." (Milliyet)

'BİRBİRİNİ GÜZEL TAMAMLADI'

İskender Güven: "İlk yarıda ceza sahasına atılan toplarda Onuachu çok arandı. Bardhi ile gelen beraberlik golünden sonra Karagümrük kalecisinin kurtardığı 2 net gol pozisyonu vardı. 2. yarı ise yine ilk yarıda olduğu gibi topa daha fazla sahip olan ve rakibi baskı altına bir takım vardı sahada. 2-1'den sonra Karagümrük'ün direnci tamamen düştü. Rakip sahaya daha fazla gelmeye başladıkları anda ise kaptırdıkları toplardan sonra arkadaki boşlukları Trabzonspor çok iyi değerlendirdi. Pepe'nin getirdiği top Trezeguet ile gelen 3. gol ve ardından Trezeguet'in asistiyle Pepe ile gelen 4. gol... Bu ikili birbirini güzel tamamladı." (Sabah)

'TARAFTARI İNANDIRAN OYUN'

Olcay Çakır: "Trabzonspor dün gece uzun zamandır taraftarının arzu ettiği oyunu oynadı. Özellikle yediği gol sonrası verdiği reaksiyon tek kelimeyle mükemmeldi. Abdullah Avcı, Mendy’yi yine inandığı yerde oynattı. Olumsuz bir sonuçta buradan eleştirileceğini bile bile bu cesur davranışı, güzel oyunla da birleşince ‘Hocanın bir bildiği varmış’ dedirtti yine. Dün gece Trabzonspor, teknik adamın inatla ısrar ettiği bu oyunun, oyuncu kalitesinin de artmasıyla gelecek sezona şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gireceğinin mesajını vermiş oldu. Bazı idare eden mevkilere de Menuier gibi, Mendy gibi oyuncular bulunursa o iş olur. Ve bu oyun tribünleri doldurur çünkü taraftarlar dün ikna oldu bile." (Fanatik)