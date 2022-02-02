Başkan Ali Koç, tecrübeli isim Efecan Karaca için Alanyaspor’a resmi teklif yaptı
Fenerbahçe, Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. İki kulübün başkanı dün görüştü ve bonservis konusunda pazarlığa başlandı.
Fenerbahçe, Alanyaspor’un ve Süper Lig’in en önemli kanat oyuncularından Efecan Karaca’yı transfer etmek için Akdeniz ekibiyle görüşmelere başladı. Sarı-Lacivertliler, 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak adına Alanyaspor’a önce takasta oyuncu ve para teklif etti. F.Bahçe, Sinan Gümüş’ü bonservisiyle verip üzerine bir miktar para ödeme önerisini Alanyaspor’a iletti. Ancak Sinan Gümüş, Turuncu-Yeşillilerle yıllık ücrette anlaşamadı. Sarı-Lacivertlilerin takasta teklif ettiği diğer oyuncular Alanyaspor tarafından kabul görmeyince bu formül gerçekleşmedi. Ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Efecan transferi için bizzat devreye girdi. Koç, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile dün görüştü ve bonservis konusunda pazarlığa başladı. Efecan’ın Alanyaspor’la sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Tecrübeli futbolcunun, Sarı-Lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Ali Koç’un en kısa sürede bu transferi tamamlaması bekleniyor.
SPORTİF DİREKTÖRLÜĞE ESKİ PSG’Lİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, PSG’nin eski sportif direktörü Antero Henrique ile görüştüğü öğrenildi. Portekizli tecrübeli ismin, sportif direktörlüğün yanı sıra futbol aklı olarak da düşünüldüğü ifade edildi.
KALEYE ERTUĞRUL
Yerli bir kaleciyi transfer gündemine alan F.Bahçe, eski oyuncusu Ertuğrul Taşkıran’la ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler, 32 yaşındaki eldiven için kulübü Kasımpaşa ile görüşmelerini devam ettiriyor. Öte yandan F.Bahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer’i, satın alma opsiyonuyla Danimarka ekibi Midtjylland’a sezon sonuna kadar kiraladı.
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