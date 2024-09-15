Alanyaspor ile Hatayspor yenişemedi!
Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Alanyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor ile Rıza Çalımbay yönetiminde ilk maçına çıkan Hatayspor, karşılaşmada zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üretti. Ancak iki takım da gol bulamadı.
ABOUBAKAR FORMA GİYDİ
Hatayspor'un Beşiktaş'tan transferi Vincent Aboubakar, maçın 59. dakikasında oyuna dahil oldu ve yeni takımının formasıyla ilk kez mücadele etti.
Bu beraberliğin ardından Alanyaspor 3, Hatayspor 2 puana ulaştı.
Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Hatayspor, Bodrum FK'yı ağırlayacak.
Etiketler: #Alanyaspor #hatayspor #vincent aboubakar #süper lig
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