'Tek eksik forma' demişti: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a yanıt!

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, maçın ardından konuştu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem Ali Şansalan hakkındaki sözlerine ilişkin, "Bizim formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik. Mağdur biziz" ifadelerini kullandı.

'Tek eksik forma' demişti: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a yanıt!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 23:04

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trabzonspor maçı sonrası hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası konuşan Feyyaz Uçar, "Rafa Silva'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek? Kırmızı kart çözüm değil! Bu adamın futbol hayatı bitecekse, biz ne yapacağız? Çok ciddi bir yatırım yaptık, Allah'tan VAR müdahale ediyor" dedi.

TRABZONSPOR'A YANIT

Penaltılarının verilmediğini söyleyen Feyyaz Uçar, "Ciro Immobile'ye yapılan bir müdahale var, bize göre penaltı. Hakemden biz de memnun değiliz. Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz! Rakibe birçok pozisyonda kart göstermedi, mağduruz! Bu iş böyle nasıl devam edecek?" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, "Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu" sözlerine cevap veren Feyyaz Uçar, "Bizim formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik. Mağdur biziz! İki pozisyonumuz var, Masuaku'nun pozisyonu var! O da tartışılacaktır, hakem yorumcuları gerekeni söyler" açıklamasını yaptı.


Etiketler: #Feyyaz Uçar #Ertuğrul Doğan #trabzonspor #beşiktaş

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