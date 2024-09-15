Uğurcan Çakır kalesinde yıldızlaştı: Dev maçta kazanan çıkmadı! Trabzonspor 1-1 Beşiktaş

Yayınlanma: 15.09.2024 - 18:49

Güncelleme: 15.09.2024 - 22:09

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor'un golünü 17. dakikada Okay Yokuşlu attı. Beşiktaş'ın golü 39. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI

Trabzonspor, Edin Visca'nın 13. dakikada kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Trabzonspor'da göreve geri dönen Şenol Güneş, takımın başında çıktığı ilk maçtan eşitlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, ligde oynadığı 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde puanını 3 yaptı.

BEŞİKTAŞ BİR İLKİ YAŞADI

Beşiktaş ise ligde oynadığı 4. maçta ilk kez puan kaybı yaşadı. Siyah-beyazlılar, puanını 10 yaptı.

Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Bordo-mavililer, hafta arasında perşembe günü Kayserispor'u erteleme maçında konuk edecek. Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile

Karşılaşmanın önemli anları | Trabzonspor 1-1 Beşiktaş

90' Trabzonspor'da Denis Draguş ile Eren Elmalı oyundan çıkarken Lundstram ile Arif Boşluk dahil oluyor.

90' Beşiktaş etkili geldi. Joao Mario'nun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Muçi'nin vuruşunda Uğurcan başarılı.

90' Trabzonspor'da sakatlanan Cihan Çanak'ın yerine Ozan Tufan oyuna giriyor.

90' Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ilave ediliyor.

88' Trabzonspor'da hava topuna yükselen Cihan Çanak, hareketsiz şekilde yerde kaldı. Oyuna durdu.

88' Beşiktaş'ta Salih Uçan, Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil oluyor.

86' Sol kanattan çizgiye inen Masuaku, Malheiro ile girdiği mücadelede yerde kaldı ancak devam kararı çıktı.

84' Trabzonspor'da Uğurcan Çakır oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart görüyor.

80' Hakem Ali Şansalan, Cihan'ın Masuaku'ya yaptığı müdahale sebebiyle oyunu durdurdu. Hücuma kalkan Beşiktaşlı oyuncular karara itiraz etti.

79' Beşiktaşta Mustafa Hekimoğlu ve Onur Bulut, Ciro Immobile ile Jonas Svensson'un yerine oyuna giriyor.

79' Tranbzonspor'da Simon Banza oyundan çıkarken Muhammed Cham dahil oluyor.

78' Beşiktaş'ta Mert Günok, hakeme itirazı nedeniyle sarı kart görüyor.

75' Hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda savunma arkasına sarkan Banza şut açısı çekmeden önce Felix Uduokhai araya girdi.

74' Sol çaprazda topla buluşan Arthur Masuaku'nun vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

73' Semih Kılıçsoy, orta sahadan aldığı topu çalımlarla sürerek kale ağzına kadar girdi ve şutunu çekti ancak son anda Malheiro araya girdi.

72' Simon Banza ile Gabriel Paulista arasındaki ikili mücadele sonrası iki oyuncu gerildi. Hakem Ali Şansalan'ın araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

70' Sol kanattan çizgiye inen Mendy, ortasını açtı ancak kaleci Mert topu kontrol etti.

69' Muçi ceza alanında sağ çaprazda topla buluştu ancak ofsayt bayrağı havada.

68' Cihan Çanak'ın orta alanda Paulista'ya yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çaldı.

67' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi oyuna girdi. Rashica ve Al-Musrati kenara geldi.

66' Bu kez de Masuaku sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

65' Rashica'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruş savunmadan sekip kornere gitti.

62' Sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza alanına girmeden ortasını yaptı. Eren'den seken top taca gitti.

61' 61. dakika sebebiyle Trabzonspor tribünlerinde dev bir Trabzonspor bayrağı açıldı.

60' Pozisyonun ardından Uğurcan'ın yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun durdu.

59' Rafa Silva çok estetik bir topuk vuruşuyla Beşiktaş kalesini yokladı, ters ayakta yakalanmasına rağmen Uğurcan Çakır müthiş bir kurtarışa imza attı.

58' Rafa'nın kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekip kornere gitti. Beşiktaşlı oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi ancak oyun köşe vuruşu ile devam etti.

55' Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı! Köşe vuruşunda kafalardan seken topa gelişine sert vuran Immobile'nin şuu yan ağlarda kaldı.

54' Paulista ile mücadeleye giren Banza, yerde kaldı ve faul bekledi. Karar devam.

53' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda sağ çaprazda topla buluşan Jonas Svensson'un sol ayağıyla yaptığı vuruşu üstten auta gitti.

52' Beşiktaş'ın topla oynama oranlarında yüzde 69'a 31'lik bir üstünlüğü bulunuyor.

51' Sol kanattan çizgiye inen Masuaku orta şut karışımı bir vuruş yaptı, Uğurcan güçlükle topu kornere çeldi.

49' Draguş sol kanatta topa baskı yaparak Svensson'dan topu kapmak istedi ancak faul düdüğü çaldı.

48' Sağ kanattan çizgiye inen Cihan sert bir orta kesti ancak Paulista topu kontrol etti.

47' Masuaku sol kanattan üst üste çalımlarla topu sürükledi ve ceza alanına girdi. Yaptığı sert ortada topa kimse dokunamadı.

46' Trabzonspor'da Enis Bardhi ile Mislav Orsic çıkıyor. Yerlerine Denis Draguş ve Cihan Çanak oyuna giriyor.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Trabzonspor'da Enis Bardhi, Milot Rashica'ya yaptığı hareket nedeniyle sarı kart görüyor.

45' Beşiktaş'ta Al Musrati, Simon Banza'ya yaptığı hareket nedeniyle sarı kart görüyor.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 6 dakika ilave ediliyor.

44' Simon Banza'nın sakatlığı sebebiyle oyun durdu.

43' Simon Banza orta alanda Felix Uduokhai ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar devam.

42' Orsic'in uzak mesafeden vuruşu savunmadan sekerek direğin yanından dışarı gitti.

41' Trabzonspor bu sezon ligdeki ilk golünü yemiş oldu.

40' Rafa ile verkaça giren Svensson, sağ çaprazdan ceza alanına girerek top Gedson'a verdi. Gedson yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.

39' GOL | Gedson Fernandes Beşiktaş'ın beraberlik sayısını kaydediyor.

37' Svenson, bu kez sağ çaprazdan ortaladı ancak savunma yine topu uzaklaştırdı.

36' Sağ kanattan yapılan ortayı müthiş kontrol edip yakın mesafeden şutunu çeken Rafa Silva, Uğurcan Çakır'ın müthiş refleksini geçemedi.

34' Rafa Silva'nın kullandığı köşe vuruşunda Paulista kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

32' Oyun yeniden hareketlendi.

31' Maçta su molası verildi.

30' Mert Günok'un yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

29' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Ceza alanına giren Svensson'un çevirdiği topa gelişine vuran Rafa'nın şutu direğin yanından auta gitti.

26' Rashica sol kanatta topu kontrol etmek isterken Pedro Malheiro'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

25' Gedson, Rafa ile verkaç yapıp ceza alanına girmek istedi ancak top, Eren'in kontrolünde auta gitti.

24' Rashica sol kanattan çizgiye inip sert bir orta yaptı, Savic topu karşıladı.

22' Sol kanattan ceza alanına giren Gedson, çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

20' Orta alanda topla buluşan Batista Mendy, Gedson'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

19' Trabzonspor, bu sezon ligdeki ilk golünü atmış oldu.

18' Enis Bardhi'nin ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Okay Yokuşlu, takımını 1-0 öne geçirdi.

17' GOL | Okay Yokuşlu Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.

15' Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Bardhi'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

13' KIRMIZI KART | Edin Visca, Rafa Silva'ya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görüyor.

13' Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti.

11' Pozisyonun ardından Rafa Silva'nın sakatlığı sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

10' Edin Visca'nın orta alanda Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çaldı.

9' Batista Mendy sağ kanattaki Visca'ya uzun bir pas göndermek istedi ancak top Visca'nın çok uzağında kaldı.

8' Hızlı gelişen hücumda Orsic sol kanattan topu sürükleyip ortasını yaptı, savunmadan seken topa Bardhi gelişine vurdu ancak etkisiz bir şut oldu.

7' Masuaku yine sol kanattan ilerlemek isterken Malheiro ile girdiği mücadelede yerde kaldı, karar bu kez devam.

6' Sol kanattan hücuma kalkan Rashica topu sürüklemek isterken Malheiro araya girerek topu uzaklaştırdı.

5' Sol kanatta topla buluşan Masuaku, Bardhi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

4' Masuaku'nun uzun pasında Svensson topu oyunda tutup Mario'ya bıraktı, Mario'nun pasında Rafa topu istediği gibi kontrol edemedi.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.