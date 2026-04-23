Alanyaspor karşısında hata yapmadı: Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Beşiktaş, 17. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İkinci yarıda 83. dakikada Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın hatasında Hyeon Gyu Oh farkı ikiye çıkardı. 85. dakikada ise Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortada Orkun Kökçü, altıpas içinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Bu sonucun ardından teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Konyaspor ile eşleşti.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 3-0 Alanyaspor

85' GOL | Organize gelen Beşiktaş'ta Milot Rashica topu sağ ayağı ile ceza sahası içine gönderdi. Orkun Kökçü bu topa altı pas içinde kafa ile vuruşunu yaptı ve farkı 3'e çıkardı.

83' GOL | Beşiktaş farkı ikiye çıkarttı. Alanyaspor kazandığı endirekt serbest vuruşta hızlı başlamak isteyen kaleci Ertuğrul'un pasını Olaitan araya girdi. Ceza sahasında topu solundaki Oh'a çevirdi. Oh'a ise topu sadece boş kaleye yuvarlamak kaldı.

80' SON ANDA LIMA! Beşiktaş'ta Milot Rashica sağ kanattan içeriye çevirdiği topta Lima arkakada bomboş pozisyonda bulunan Oh'a gelmesini kayarak engelledi.

74' Alanyaspor'da Efecan Karaca, Hwang'ın yerine; İzzet Çelik ise Maestro'nun yerine kalan sürede oyunda olacak.

67' Alanyaspor'da Lima, Oh'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

66' Beşiktaş'ta Cerny yerini Rashica'ya bıraktı. Alanyaspor'da ise İbrahim Kaya yerine Enes Keskin oyuna girdi.

63' ÇERÇEVEYİ TUTMADI! Organize gelen Beşiktaş'ta Hyeon gyu-Oh pasını sol kanattaki Toure'ye aktardı. Topu sağına çeken El- Bilal Toure, sağ ayağı ile şutunda kaleyi bulamadı.

48' KAÇTI! Alanyaspor'da Hwang'ın sağ çaprazdan şutu kalenin hemen yanından auta çıktı.

46' Alanyaspor'da ikinci yarı Güven Yalçın'ın yerine Mounie oyuna dahil oldu.

18' GOL | Beşiktaş, El-Bilal Toure ile 1-0 öne geçti! Seri paslaşmalar ile gelen Beşiktaş'ta Oh'un pasında Cerny topla buluştu. Cerny'ninde Murillo'ya aktardığı topu Murillo ceza sahası içine servis etti. El Bilal Toure'nin sert şutunda Ertuğrul'un müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.