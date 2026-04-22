Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle: Alejandro Grimaldo ile anlaşma tamam

22.04.2026 11:48:00
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'in yıldız sol beki Alejandro Grimaldo ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in İspanyol sol beki Alejandro Grimaldo ile anlaşmaya vardı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, sunulan proje ve takımda vereceği rol ile Grimaldo'nun ilgisini çekti. Beşiktaş Sportif Direktörü Serkan Reçber'in Grimaldo ile görüştüğü ve kişisel şartlar üzerinde tam olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

LEVERKUSEN'İN TALEBİ 20 MİLYON

Haberde, Bayer Leverkusen'in Grimaldo'yu kilit oyuncularından biri olduğu ve en az 20 milyon Euro talep edeceği de vurgulandı.

BEŞİKTAŞ SIKI PAZARLIK YAPACAK

Bayer Leverkusen'in 2024 şampiyonluğunda kilit rol oynayan 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Beşiktaş, sözleşme bitimine 1 yıl kalmasını değerlendirip fiyatı düşürmek için çaba sarf edecek.

BU SEZON 25 GOLLÜK KATKI YAPTI

Barcelona altyapısından yetişen ve 2016'da Benfica'ya transfer olan Grimaldo, 2023'te bedelsiz olarak Leverkusen'in yolunu tutmuştu.

Grimaldo, bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 14 gol atıp 11 asist yaptı.

