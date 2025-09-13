Alanyaspor, Konyaspor deplasmanında kazandı!

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.

Alanyaspor, Uchenna Ogundu'nun 28. dakikada attığı golle deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Konyaspor, Enis Bardhi'nin 51. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Alanyaspor, 79. dakikada Maestro'nun golüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 7 puana yükseldi. Konyaspor da 7 puanda kaldı.

Alanyaspor, çarşamba günü erteleme maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Akdeniz temsilcisi, ligin bir sonraki haftasında ise Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray'ın konuğu olacak.