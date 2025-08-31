Beşiktaş, Sergen Yalçın ile ilk sınavını geçemedi: Alanyaspor 2-0 Beşiktaş

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Alanya Oba Stadyumu'ndaki maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+5. dakikada penaltıdan İbrahim Kaya ve 76. dakikada Güven Yalçın attı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan Güven Yalçın, attığı golün ardından sevinç yaşamadı.

SERGEN YALÇIN MAĞLUBİYET İLE BAŞLADI

Avrupa'ya veda etmesinin ardından teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligde 2 maça çıkan Beşiktaş, 3 puanda kaldı. Alanyaspor, 3 maçta 4 puana ulaştı.

Beşiktaş, milli aranın ardından Başakşehir ile sahasında karşılaşacak. Alanyaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hwang, Ogundu, İbrahim, Makouta, Ümit, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Djalo, Jurasek, Orkun Kökçü, Ndidi, Kartal Kayra, Muçi, Rafa Silva, Abraham.

Karşılaşmadan önemli anlar | Alanyaspor 2-0 Beşiktaş

90' SARI KART | Alanyaspor'da Fatih, Rafa Silva'ya müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

80' GOL İPTAL OFSAYT | Beşiktaş'ın El Bilal Toure ile bulduğu golde ofsayt bayrağı havaya kalktı.

76' Alanyaspor hücumunda sol kanatta Yusuf Özdemir savunma arkasına sarkan Güven Yalçın'ı gördü, topu kontrol eden Güven, karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

76' GOL | Alanyaspor'da Güven Yalçın farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

75' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ve Kartal Kayra'nın yerine Joao Mario ve Demir Ege Tıknaz oyuna dahil oldu.

72' SARI KART | Alanyaspor hızlı hücumunda topla mesafe kat eden Güven Yalçın'ı Uduokhai indirdi. Alman stoper pozisyonun ardından sarı kart gördü.

67' Alanyaspor'da Ui-Jo ve Makouta'nın yerine Güven ve İzzet oyuna dahil oldu.

62' Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda El Bilal Toure kafayı sağ köşeye vurdu. Kaleci Ertuğrul yerden seken topu soluna uzanarak çıkardı.

60' Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın savunmadan ceza sahası dışına seken şutuna, Kartal Kayra gelişine vurdu ancak top yandan dışarıya çıktı.

58' Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, Ernest Muci'nin yerine oyuna dahil oldu.

51' Beşiktaş hücumunda Jurasek'in sol kanattan açtığı orta doğrudan dışarı çıktı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' GOL | İbrahim'in penaltıdan bulduğu gol ile Alanyaspor öne geçiyor.

45' SARI KART | Beşiktaş'ta penaltıya sebebiyet veren Djalo sarı kart gördü.

45' Alanyaspor Djalo'nun ceza sahası içerisinde Ogundu'ya müdahalesi sonrası penaltı kazandı.

45' Karşılaşmada ilk yarıya 4 dakika ilave edildi.

40' Alanyaspor hücumunda sağ kanattan açılan ortayı savunmada Djalo kafayla uzaklaştırdı.

36' SARI KART | Beşiktaş'ta Svensson, Yusuf Özdemir'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

35' Beşiktaş yarı alanı sağında Aliti'nin Jurasek'e yaptığı müdahale sonrası hakem Kadir Sağlam düdüğünü çaldı.

31' Alanyaspor'da Maestro, Ndidi ile mücadelesi sonrası orta alanda yerde kaldı. Alanyaspor faul bekledi. Hakemin kararı devam.

29' Alanyaspor'da sakatlanan Hadergjonaj yerini Enes Keskin'e bıraktı.

28' Alanyaspor'da Hadergjonaj oyuna devam edemeyeceğini bildirdi. Alanyaspor'da zorunlu değişiklik gerçekleştirilecek.

25' Hadergjonaj, tedavisinin ardından oyuna devam edebilecek.

23' Alanyaspor'da Hadergjonaj yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyun alanında.

22' Alanyaspor hücumunda sol kanattan Yusuf Özdemir'in açtığı ortaya Ogundu yükseldi ancak topa dokunamadı.

16' Alanyaspor'da sol kanattan İbrahim'in kullandığı korneri arka alanda bulunan Svensson uzaklaştırdı.

14' Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışı sağ çaprazdan sağ ayağıyla yakın köşeye çektiği şutu kaleci Ertuğrul kornere çıkardı.

12' Beşiktaş hücumunda ceza sahası dışına açılan topa Kartal Kayra Yılmaz gelişine vurdu ancak top farklı bir şekilde dışarıya çıktı.

10' Alanyaspor atağında ceza sahası dışından Maestro'nun şutunda Ogundu'nun kafayla tamamlamak istediği top yandan dışarıya gitti.

8' Beşiktaş savunmasındaki anlaşmazlıkta Djalo'nun gerisine düşen pası takip eden Ogundu kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sağ çaprazdan vuruşunu yapan Ogundu'nun şutu yandan dışarıya çıktı.

7' Alanyaspor'da sol kanattan Makouta'nın yaptığı ortada Jurasek'e çarpan top kaleci Mert'te kaldı.

5' Alanyaspor'da Maestro orta alanda Kartal Kayra'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.