Alanyaspor maçı sonrası Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!

Yayınlanma: 06.10.2024 - 21:27

Güncelleme: 06.10.2024 - 21:27

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kısa bir açıklama yaptı.

"HERKES SAHİP ÇIKSIN TAKIMA"



Erden Timur, maç sonu Ekol TV mikrofonlarına, "Herkes sahip çıksın takıma. İnşallah çok iyi gidecek her şey" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın son iki sezonda kazandığı şampiyonluklarda önemli katkısı bulunan Erden Timur, fikir ayrılıkları nedeniyle yeni dönemde görev almamıştı.