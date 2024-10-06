Galatasaray milli araya lider girdi: Galatasaray 1-0 Alanyaspor

Yayınlanma: 06.10.2024 - 18:08

Güncelleme: 06.10.2024 - 20:59

Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

Sarı kırmızılı takımın golünü 28. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

24 yaşındaki oyuncu, çıktığı 11 maçta 4. golünü attı. Yunus Akgün'ün golünde asist yapan Gabriel Sara, bu sezon 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamamıştı. Rizespor maçının ardından ikinci kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 22'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.

Milli ara sonrası Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Efecan Karaca, Cordova, Richard Coelho, Augusto, Balkovec, Makouta, Yusuf Özdemir, Hadergjonaj.

Karşılaşmanın önemli anları | Galatasaray 1-0 Alanyaspor

90' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan çıkıyor, Elias Jelert ile Metehan Baltacı oyuna dahil oluyor.

90' Galatasaray'da hakeme itiraz eden Fernando Muslera sarı kart görüyor.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

81' Galatasaray'da Mauro Icardi ve Yunus Akgün oyundan çıkarken Michy Batshuayi ile Kerem Demirbay oyuna dahil oluyor.

72' Hakem oyunu devam ettirdi.

72' Balkovec ceza sahasında yerde kaldı. Hakem VAR odasıyla iletişim halinde!

71' Kullanılan korneri Muslera çıkarak kontrol etti.

70' Balkovec'in şutu savunmadan sekti. Korner!

69' Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart görüyor.

69' Alanyaspor çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

68' Savunma arkasına atılan pasta Yunus topla buluşamadı.

67' Alanyaspor'un kontrasını Abdülkerim engelledi.

66' Alanyaspor'da Janvier, Sallai'yi çektiği için sarı kart gördü.

65' Galatasaray'da Mertens oyundan çıkarken Sallai oyuna giriyor.

64' Alanyaspor Janvier ve Lopes ile kaleyi denedi. İlk şut defanstan döndü. İkinci şut dışarı gitti.

64' Alanyaspor'da Sergio Cordova ve Yusuf kenarda. Serdar Dursun ve Lopes oyunda.

61' Loide Augusto'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği top Abdülkerim'e çarpıp Muslera'ya gitti.

60' Alanyaspor sol kanattan Balkovec ile geldi. Balkovec topu güzel kontrol edemedi. Aut!

57' Alanyaspor'da Efecan çıkıyor. Janvier oyunda.

56' Icardi'nin savunma arkasına pasında Mertens topu önüne alamadı.

53' Yunus'un sol kanattan gönderdiği topta Barış kafa vuramadı.

52' Sergio Cordova için ofsayt bayrağı havada.

51' Savunma arkasına atılan pasta Davinson araya girdi.

47' Ceza sahasından seken topu tamamlayan Kaan, kaleciye takıldı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

42' Abdülkerim'in savunma arkasına attığı pas kaleciye gitti.

41' Alanyaspor sağ kanattan güzel geldi. Jakobs kademede başarılı!

32' Yusuf'un ortasında Galatasaray savunması başarılı!

31' Barış'ın sol kanattan yaptığı orta Alanyaspor savunmasından döndü.

30' Alanyaspor'da Richard, Mertens'e yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü.

30' Alanyaspor sağ kanattan geldi. Jakobs araya girdi.

28' Savunma arkasına harika bir pas atan Sara'nın topuyla buluşan Yunus'un aşırtma şutu gol oldu.

28' GOL | Yunus Akgün, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

23' Lima'nın savunma arkasına gönderdiği top doğrudan Muslera'ya gitti.

22' Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşun devamında savunma arkasına atılan uzun pasta hakem ofsayt tespit etti.

21' Alanyaspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Hakem Barış'ın yaptığı hareketi faul olarak nitelendirdi.

20' Yunus güzel bir ortayla topu ceza sahasına gönderdi. Müdahale var, korner!

18' Alanyaspor kendi sahasından kısa paslarla oyun kurmaya çalışıyor.

17' Galatasaray kullandığı kornerlerle GOL arıyor.

17' Galatasaray soldan bir korner daha kullanacak.

16' Galatasaray sağ kanattan korner kazandı.

15' Mertens uzaklardan harika vurdu. Kaleci Ertuğrul güzel uzandı.

15' Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı sert ortayı Alanya savunması karşıladı.

13' Jakobs araya girdi. Girişim başarışız!

13' Alanyaspor korner dönüşü kontraya çıkıyor.

12' Yunus Akgün sağ kanattan harika getirdi. Defans araya girdi, taç!

10' Alanyaspor'da bir oyuncu yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

8' Mertens'in orta şut karışımı vuruşu kaleci Ertuğrul'a gitti.

7' Sara'nın kullandığı serbest vuruş barajdan geri geldi.

6' Alanyaspor'da Balkovec, Yunus Akgün'e yaptığı hareket nedeniyle sarı kart görüyor.

5' Abdülkerim'in savunma arkasına attığı pasta Mertens topla buluştu. Mertens'in içeri çevirdiği top doğrudan kaleciye gitti.

3' Balkovec'in sağ kanata gönderdiği uzun topu Jakobs karşıladı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.