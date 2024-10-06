Galatasaray'dan kiralanmıştı: Lyon'dan flaş Wilfired Zaha kararı!

Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha'nın Fransa'daki macerası iyi başlamadı. Bugün oynanacak Nantes maçı öncesi Lyon'dan Zaha ile ilgili karar çıktı.

Galatasaray'dan kiralanmıştı: Lyon'dan flaş Wilfired Zaha kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 14:26

Lyon'un Galatasaray'dan kiraladığı Wilfried Zaha, Fransa'da gündemden düşmüyor.

Fildişili futbolcu, ligde Nantes ile oynanacak maçın kadrosunda yer almadı.

Zaha, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Ekim Perşembe günü Rangers ile oynanan maçın kadrosunda yer almış ancak oyuna girmemişti.

TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEDİ?

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, geçtiğimiz hafta Toulouse ile oynanan maçın ardından, "Oyundan alınan ilk oyuncuydu, bu da sizinle aynı şeyleri gördüğümü gösteriyor. Yavaş yavaş entegre olacak ve kendisinden ne beklendiğini anlayacak" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Toulouse maçına ilk 11'de başlamış ve 53'te oyundan çıkan ilk isim olmuştu. Fransız medyasından L'Equipe, söz konusu maçın ardından Zaha'ya 10 üzerinden 2 vererek maçın en kötüsü seçmişti.

Zaha, şu ana kadar Lyon'da 2 maçta sahaya çıktı ve 1 asist yaptı.


Etiketler: #wilfried zaha #lyon #galatasaray

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