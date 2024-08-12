Alanyaspor maçında kırmızı kart görmüştü: Arda Turan'dan hakemlere tepki

Yayınlanma: 12.08.2024 - 16:48

Güncelleme: 12.08.2024 - 16:48

Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Alanyaspor'a konuk oldu. 76'ncı dakikada Alanyaspor'un bulduğu beraberlik sonrası saha kenarı karıştı.

Süper Lig'de teknik direktör olarak ilk maçına çıkan Arda Turan, maçın hakemine çok sert tepki gösterdi. Arda Turan, Alanyaspor'un golü öncesi oyuncularını değişiklik için kenara göndermiş ancak değişiklikler gerçekleşmemişti.

Değişikliklerin gecikmesine sinirlenen Arda Turan, golün ardından çılgına döndü. Müsabakanın hakemi Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırdı. Arda Turan, Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimine kırmızı kartla başladı.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Genç çalıştırıcıdan bugün konuyla ilgili bir açıklama geldi. Arda Turan'ın açıklaması şu şekilde;

"Öncelikle Alanya halkına ve Alanyaspor'a misafirperverlikleri için sonsuz teşekkür ederim. Sevgili ağabeyim Fatih Tekke ile sezonun ilk maçında karşılaşmak çok güzeldi. Hem Alanyasporlu futbolcuları hem kendi futbolcularımı bu sıcakta verdikleri mücadele için tebrik ederim.

Alanyaspor'un topa sahip olmak istediğini biliyorduk. Ön alan baskısıyla bunu püskürtmek istedik ve zaman zaman başarılı olduk ama ilk yarının ortalarından sonra baskımızı kırıp pozisyonlar buldular, iyi oyunlar oynadılar. Onların baskısına da biz oyunu derinleştirerek cevap verdik. İkinci yarıda beklemeyi tercih ettik. Bu da bana yeni bir teknik direktörlük dersi oldu. Uzun zaman sonra topun arkasına geçmeyi, blok savunması yapmayı denedik. Kendimizi geliştirdiğimiz ve izleyenlere keyif verdiğimiz bir maç sunduğumuzu düşünüyorum.

Sezon başından beri diğer tüm takımlar gibi çok sıcak havalarda ve yüksek tempolu bir şekilde çalışıp sezona hazırlandık. Kariyerinde ilk süper lig maçına çıkmış ve en önemlisi oyuncularından birini uzun süreli sakatlığa maç içinde feda etmiş bir teknik direktör olarak futbolun her unsurunu güzelleştirmek ve geliştirmek için konuşacağım.

"HAKEMLERE TAVSİYEM..."

Hakem arkadaşlarımıza da naçizane tavsiyem daha iyi bir iletişim içinde olmaları. Futbol bir eğlence sporu. Bize karşı yaklaşımları daha insancıl olmalı. Hakaret etmeden sadece teknik alanımı terk ettiğim için ihraç edildim. Hakemlerimiz bunu herkese ve her yerde uygulayacaklarını söyledi. "Adalet" söylemiyle yola çıkan TFF'ye, kurullarına ve hakem arkadaşlarımıza güvenim sonsuz.

İlk maçımızda Trendyol Süper Lig'de puan almamız umut verici ama hayatımızın hiçbir yerinde beraberliği kabul eden bir takım olmayacağız. O yüzden büyük emek veren oyuncularımı tebrik ediyorum.

Recep Niyaz'ı uzun süreli kaybettiğimiz için çok üzgünüm. İnanıyorum ki en kısa zamanda iyileşip aramıza dönecek. O bize hayalimizi yaşatan en özel oyunculardan biriydi. Onun en iyi şekilde geri dönmesi için buradayız."