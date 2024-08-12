Alanya'da olaylı maç: Arda Turan kırmızı kart gördü!
Eyüpspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmada kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 1. haftasında Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Alanya Gain Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Süper Lig'in yeni ekibi Alanyaspor'u öne geçiren golü 64. dakikada Samu Saiz kaydetti. Alanyaspor, 76. dakikada Sergio Cordova ile eşitliği sağladı.
ALANYA'DA PUANLAR PAYLAŞILDI
Bu sonuçla birlikte her iki takım da lige 1'er puanla başlamış oldu.
Eyüpspor, gelecek hafta ligin bir diğer yeni ekibi Bodrumspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise Rams Başakşehir'e konuk olacak.
ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Genç teknik adam, 1-1'den önce oyuncu değişikliği için oyuncularını kenara gönderdi ancak değişiklik yapılmadı. Gecikmeye sinirlenen Arda Turan, peşisıra gol gelmesinin ardından itirazlarının şiddetini artırdı ve kırmızı kart gördü.
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