Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, farklı yenilginin nedenini açıkladı!

27 Kasım 2021 Cumartesi, 17:00

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Alanya cephesinde üzüntü hakim.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz karambolden gol yediklerini belirterek, “Rakip için şans golü oldu. İkinci yarı kırmızı kart gördükten sonra oyun koptu. İkinci golde de yine bireysel hatamız oldu. İkinci yarı bir kişi eksik ve mağlup durumda da olunca işiniz zorlaşıyor. Dolayısıyla kaybettik. Beşiktaş maçından sonra böyle bir maçı kaybetmek beni üzdü. Ama futbolda bunlar var Antalyaspor'u tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

"MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞTIK"

Takım olarak sahada performanslarının düşük olmasıyla ilgili Korkmaz, "Futbolda böyle şeyler oluyor. Beşiktaş maçından sonra, büyük takım galibiyetlerinden sonra bunlar olabiliyor. Aslında bu maça da çok iyi hazırlanmıştık. Kırılma anlarında bazen şanssızlıklar yaşayabiliyorsunuz. Tıpkı ilk yediğimiz golde olduğu gibi. Üstüne bir de kırmızı kart gelince düşüş devam etti" şeklinde konuştu.

Maç içerisinde Antalyaspor taraftarlarının tepkisiyle ilgili soru üzerine Korkmaz, "Antalyaspor'da oynayan genç oyuncular benim zamanımda çıktı. 4-5 tanesi oynuyor. Ben de anlamış değilim. Taraftara sormak lazım. Taraftardır, saygı sevgi çerçevesinde her şeyi söyleyebilir" dedi.