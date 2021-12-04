Alanyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz: Mağlup olduğumuz için üzgünüz
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildi. Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Önümüzde 4 maç kaldı, maksimum galibiyet alacağız" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, bu maçı geride bırakıp ilk yarıda kalan 4 mücadele için maksimum galibiyet hedeflediklerini söyledi.
Korkmaz, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların sağlık sıkıntılarından dolayı sıkıntı yaşadıklarını anlattı.
"Mağlup olduğumuz için üzgünüz." ifadesini kullanan Korkmaz, şunları kaydetti:
"10-12 gündür yaşadığımız zor bir süreç var. 26-27 kişiyiz, oyuncuların 20-22'si hastaneye uğrayıp gitti. Ya kupa maçı öncesi ya kupa maçı sonrası. Bugün de aynı şey oldu. Sağlık yönünden bayağı oyuncular problem yaşadı. Hala hasta oyuncular var. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yüksek performans vermek çok zordu. Tabii ki bu maçı geride bırakacağız. Önümüzde 4 maç kaldı, maksimum galibiyet alacağız."
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