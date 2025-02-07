Alanyaspor, Tonny Vilhena'yı kiraladı!

Yayınlanma: 07.02.2025 - 18:27

Güncelleme: 07.02.2025 - 18:27

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, çarpıcı bir transfere imza attı.

Akdeniz ekibi, bonservisi Panathinaikos'ta bulunan Hollandalı orta saha oyuncusu Tonny Vilhena'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Panathinaikos kulübünden orta saha oyuncusu Tonny Emílio Trindade de Vilhena ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Panathinaikos'ta 3 resmi maçta forma giyerken bu maçlarda skor katkısı yapamadı.

BİR SONRAKİ MAÇ FENERBAHÇE

Alanyaspor, ligin bir sonraki maçında 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Tonny Vilhena'nın bu maçta forma giyip giyemeyeceği oyuncunun şehre gelme süreci ve teknik ekibin değerlendirmesi sonrası belli olacak.