Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:17
Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

9 Ocak Pazartesi günü (bugün) Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mucadele beIN Sports 1'den yayımlanacak. 

Ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz ekibi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor.

Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Maxi Gomez ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.


Alanyaspor trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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