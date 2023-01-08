Süper Lig'de Ümraniyespor Giresunspor'a dur dedi

Ümraniyespor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2023 - 18:27
Süper Lig'de Ümraniyespor Giresunspor'a dur dedi
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Hakan Keleş'in ekibi Giresunspor ile Recep Uçar'ın yönetimindeki Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

GİRESUNSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor 1-0 kazanırken galibiyet golü 83. dakikada Antonio Mrsic'in ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber iç sahadaki 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Giresunspor 19 puanda kalırken, son 3 maçtan 7 puan çıkarmayı başaran Ümraniyespor 14 puana ulaştı.


Ümraniyespor Giresunspor süper lig

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