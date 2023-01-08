Süper Lig'de Ümraniyespor Giresunspor'a dur dedi
Ümraniyespor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Hakan Keleş'in ekibi Giresunspor ile Recep Uçar'ın yönetimindeki Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
GİRESUNSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ
Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor 1-0 kazanırken galibiyet golü 83. dakikada Antonio Mrsic'in ayağından geldi.
Bu sonuçla beraber iç sahadaki 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Giresunspor 19 puanda kalırken, son 3 maçtan 7 puan çıkarmayı başaran Ümraniyespor 14 puana ulaştı.
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