Karagümrük, Konyaspor ile yenişemedi! Fatih Karagümrük - Konyaspor: 3-3

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Konyaspor ile 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2023 - 16:57
Karagümrük, Konyaspor ile yenişemedi! Fatih Karagümrük - Konyaspor: 3-3
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Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Kırmızı-siyahlı ekibin gollerini 7'nci dakikada Ozdoev, 33'üncü dakikada Diagne ve 88'inci dakikada Kerim Frei kaydetti.

Konyaspor karşılaşmdaki golleri ise 65, 72 ve 90+5'inci dakikalarda Mame Diouf'tan geldi.



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