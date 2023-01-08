Karagümrük, Konyaspor ile yenişemedi! Fatih Karagümrük - Konyaspor: 3-3
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Konyaspor ile 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Kırmızı-siyahlı ekibin gollerini 7'nci dakikada Ozdoev, 33'üncü dakikada Diagne ve 88'inci dakikada Kerim Frei kaydetti.
Konyaspor karşılaşmdaki golleri ise 65, 72 ve 90+5'inci dakikalarda Mame Diouf'tan geldi.
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