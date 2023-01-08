Otomobil sporlarında 2022 sezonu ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 08.01.2023 - 09:08

Güncelleme: 08.01.2023 - 09:08

Otomobil sporlarında 2022 sezonu ödülleri, TOSFED Gala Gecesi’nde sahipleriyle buluştu.

Zorlu PSM'de gerçekleştirilen törende; ralli, offroad, tırmanma, pist, drift, karting, rallikros ve klasik otomobil Türkiye Şampiyonları ile TOSFED Kupalarında ilk dereceyi giren sporcular ödüllerine kavuşurken, organizatör kulüpler, il gözetmen kurulları, sponsorlar, il temsilcileri ve yurt dışındaki başarılı sporcular plaketle ödüllendirildi.

EREN ÜÇLERTOPRAĞI: TOSFED RALLİ KUPASI ERKAN BODUR ADIYLA DÜZENLENECEK

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, yaptığı açıklama şunları dile getirdi:

“Çok heyecanlı geçen ve kulüplerimiz sayesinde toplam 105 yarış organizasyonuna imza attığımız bir sezonun ardından, yeniden sizlerle bir araya gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Düzenlediğimiz yarışlar dışında, TOSFED olarak, ortak tutkumuz olan ‘otomobil sevgisini’, çocuklarımız gençlerimiz ve kadınlarımızı da dahil ederek tabana yayabilmek için yaptığımız sosyal sorumluluk projelerini, az önce birlikte izledik. Şu ana kadar gördükleriniz ve bu gece göreceğiniz tüm karelerde, bu salonda bulunan herkesin, hepimizin emeği ve katkısı var. 2023 sezonu için yaptığımız titiz bir çalışmanın ardından kurallarımızı ve yarışma takvimimizi önümüzdeki hafta yayınlıyoruz. Önemli yeniliklerimiz arasında seneye baja ve rallikros branşlarının Türkiye şampiyonası formatında koşulacağını; ayrıca TOSFED Ralli Kupası’nın geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Erkan Bodur ağabeyimizin adıyla düzenleneceğini ve 2023’te Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlamak adına yepyeni bir rallinin takvimde yer alacağını duyurmak isterim. Bu gece bir araya gelen böylesine kıymetli bir hazirunun önünde, bizi destekleyen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Toto teşkilat Başkanlığımız olmak üzere, kulüp başkanlarımıza, tüm sponsorlarımıza, tüm gönüllü görevli ve gözetmenlerimize, federasyonumuzdaki çalışma arkadaşlarıma ve medya mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. 2022 sezonunda branşlarında dereceye giren tüm sporcu, takım ve markalarımızı tebrik ediyorum.”