Alanyaspor'a Almanya 3. Ligi'nden transfer!

Yayınlanma: 24.07.2024 - 09:24

Güncelleme: 24.07.2024 - 09:24

Alanyaspor, Almanya 3. Lig ekiplerinden Sandhausen formasını giyen Bera Çeken ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Alanyaspor, 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bera Çeken'i kadrosuna kattığı açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Sandhausen takımında forma giyen kanat oyuncusu Bera Çeken ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ailemize hoş geldin Bera." ifadeleri kullanıldı.