Alanyaspor ve Hatayspor hazırlık maçında yenişemedi

Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:17
Alanyaspor ve Hatayspor hazırlık maçında yenişemedi
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve Hatayspor, Erzurum kampındaki hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

İki takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptıkları Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştı.

Sağanak altında oynanan müsabakada goller, ikinci yarıda geldi.

Corendon Alanyaspor'un Pione Sisto'yla bulduğu gole Atakaş Hatayspor, Armin Hodzic'le karşılık verdi.

Müsabaka, 1-1 sona erdi.


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