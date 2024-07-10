Fortuna Sittard, Alanyaspor'dan Onur Demir'i kadrosuna kattı!
Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard, Alanyaspor'dan Onur Demir'i renklerine bağladı.
Alanyaspor'un önceki sezon ADO U21'den kadrosuna kattığı ve ardından Nazilli Belediyespor'a kiraladığı Onur Demir'in yeni adresi Fortuna Sittard oldu.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Fortuna Sittard'dan yapılan açıklamada 21 yaşındaki Onur Demir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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Onur Demir geçen sezon Türkiye Kupası ve 2. Lig'de toplam 2 maçta forma giydi. Genç santrfor bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.
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