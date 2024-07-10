Fortuna Sittard, Alanyaspor'dan Onur Demir'i kadrosuna kattı!

Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard, Alanyaspor'dan Onur Demir'i renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 16:34
Fortuna Sittard, Alanyaspor'dan Onur Demir'i kadrosuna kattı!
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Alanyaspor'un önceki sezon ADO U21'den kadrosuna kattığı ve ardından Nazilli Belediyespor'a kiraladığı Onur Demir'in yeni adresi Fortuna Sittard oldu.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fortuna Sittard'dan yapılan açıklamada 21 yaşındaki Onur Demir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

SKOR KATKISI YOK

Onur Demir geçen sezon Türkiye Kupası ve 2. Lig'de toplam 2 maçta forma giydi. Genç santrfor bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.


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