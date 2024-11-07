Alanyaspor'da yol ayrımı: Resmen açıklandı!
Süper Lig ekibi Alanyaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Süper Lig ekibi Alanyaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüzü yaklaşık bir yıldır başarıyla temsil eden Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ve ekibine, bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #Fatih Tekke #Alanyaspor #süper lig
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