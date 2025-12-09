Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında futbolcular Alassane Ndao'nun da olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Peki, Alassane Ndao kimdir? Alassane Ndao neden tutuklandı? Alassane Ndao hangi takımlarda oynadı?

ALASSANE NDAO KİMDİR?

Alassane Ndao, 20 Aralık 1996 tarihinde Senegal’in Dakar kentinde doğdu. Sağ kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapan Senegalli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da forma giymektedir.

Kulüp Kariyeri

Ndao, AS Dakar Sacre Coeur’dan Ocak 2020’de Karagümrük’e transfer olmuş ve Mayıs 2022’ye kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştır. Takımıyla 1. Lig’de çıktığı 19 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergilemiştir. Süper Lig’deki ilk maçına, Karagümrük’ün Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada çıkmıştır.

31 Temmuz 2021 tarihinde Suudi Arabistan ekibi El-Ehli’ye transfer olan Ndao, 22 Ocak 2022’de Antalyaspor’a kiralanmıştır. Ardından 2 Ağustos 2023’te İstanbulspor’a transfer olmuş, 26 Ocak 2024 tarihinde ise 150.000 Euro bonservis bedeliyle Konyaspor’a katılmıştır.

ALASSANE NDAO NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Alassane Ndao, 5 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alındı, ardından 8 Aralık 2025’te çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.