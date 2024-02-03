Alaves - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 11:21
Alaves - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Luis Garcia'nın ekibi Alaves ile karşı karşıya gelecek.

ALAVES - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mendizorroza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

ALAVES - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Osasuna'yı 1-0 mağlup etmişti. 

Alaves ise Almeria deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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