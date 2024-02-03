Alaves - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Luis Garcia'nın ekibi Alaves ile karşı karşıya gelecek.
ALAVES - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Mendizorroza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
ALAVES - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Osasuna'yı 1-0 mağlup etmişti.
Alaves ise Almeria deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafize Gaye Erkan istifa etti!
- Erdoğan'ı üzecek anket paylaşıldı
- Vurduktan sonra kızını aramış!
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı hakkında merak edilenler
- Defne adayı belirlendi!
- Milyonlarca emekli merakla bekliyordu!
- ‘Sen kimsin ve kimi tehdit ediyorsun’
- Türkiye’nin ilk AVM'siydi: Hayalet yapıya dönüştü!
- Yeniden Refah'ın İstanbul kararı belli oldu: Aday çıkara
- 103 belediye başkanı adayı daha duyuruldu