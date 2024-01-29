Mikel Arteta, 'Barcelona' sorusuna sinirlendi: 'Kaynak yok, bir şey yok...'

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Barcelona'nın başına geçeceği iddialarına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:46
Mikel Arteta, 'Barcelona' sorusuna sinirlendi: 'Kaynak yok, bir şey yok...'
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Mikel Arteta, Barcelona'nın başına geçeceği iddialarını sert bir dille yalanladı. 

Arteta, "Barcelona mı? Tamamen yalan haber! Bu haberlerin nereden çıktığını bilmiyorum ancak gerçekle hiçbir ilgisi yok. Gerçekten bu haberler beni çok üzüyor. Kaynak yok, bir şey yok..." ifadelerini kullandı.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, 5-3 kaybedilen Villarreal maçından sonra sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı.


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