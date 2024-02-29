Alba Berlin - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Alba Berlin, EuroLeague'in 27. haftasında sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Alman temsilcisi Alba Berlin, THY EuroLeague'in 27. haftasında perşembe günü (Bugün) sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.
ALBA BERLİN - MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA?
Mercedes Benz Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
ALBA BERLİN - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilere 'seyyanen zam' yapılacak mı?
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal
- CHP'li Fırat programı terk etti!
- Fark yüzde 7'nin üzerinde!
- ‘Bunu ilk kez açıklıyorum’
- Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı
- Erdoğan'ın İstanbul korkusu!
- Özel, 300 bin yurttaşla yapılan anketleri açıkladı
- Fatih Erbakan'dan 'Erdoğan' açıklaması
- Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor