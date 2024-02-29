Alba Berlin - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alba Berlin, EuroLeague'in 27. haftasında sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 13:37
Alba Berlin - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Alman temsilcisi Alba Berlin, THY EuroLeague'in 27. haftasında perşembe günü (Bugün) sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

ALBA BERLİN - MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA?

Mercedes Benz Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

ALBA BERLİN - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.


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