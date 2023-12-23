Jasikevicius ile üçte üç: Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i devirdi
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 16. haftasında Almanya'nın ALBA Berlin takımını 91-82 yendi.
THY Euroleague'in 16. hafta maçında ALBA Berlin ile Fenerbahçe Beko karşılaştı.
Mercedes Benz Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 91-82 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius yönetiminde çıktığı üçüncü Euroleague karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak toplamda dokuzuncu galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin kaydettiği 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
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