Albert Riera'dan Alvaro Morata açıklaması: 'Her iki taraf birbirinden memnunsa...'

Galatasaray'da futbol oynayan ve yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Celje Teknik Direktörü Albert Riera, Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.

Riera, "Futbolda bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz, ama temel felsefe oyunu doğru oynamak ve her zaman kazanmayı hedeflemektir. Teknik direktör olarak kariyerimde şu ana kadar elde ettiğim başarıları bu felsefeye borçluyum" dedi.

MORATA VE MUSLERA AÇIKLAMASI

İspanyol teknik direktör, "Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu kazanmasına çok sevindim. 5. yıldıza ulaşmak muhteşem... Galatasaray'a her zaman benim desteğime sahip, her zaman destek olmaya hazırım. Bu sezon Galatasaray'ın pek çok maçını izledim. Galatasaray'ın başarısı ile gururluyum'' diye konuştu.

Muslera ve Morata ile şampiyonluk maçından sonra konuştuğunu dile getiren Riera, "Maçtan sonra her ikisi ile de konuştum. Bana pek çok şey anlattılar. Onlar adına gerçekten çok mutluyum. Morata kısa süredir Galatasaray'da, ama iki kupa kazandı. Bence şu anda bu başarının tadını çıkarmalılar" sözlerini sarf etti.





MORATA'NIN GELECEĞİ

Riera, Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Morata için, "Morata ile çok ilişkilere sahibim. Galatasaray'da devam etme konusu kulüple onun arasında. Her iki taraf birbirinden memnunsa devam edecekler. Ama hiçbir antrenör oyuncusuna yüzde yüz oynama garantisi vermez. Hiçbir kulüp futbolcuya hep 11'de olacaksın diye söz vermez. Oyuncu da böyle bir talep de bulunamaz. Futbolcu iyi oynuyorsa zaten 11'de olur. Kimse kimseye oynama garantisi vermez. Böyle bir söz vermek imkansız. Ben de bir teknik direktör olarak hiçbir oyuncuma oynama garantisi vermem. Morata'nın Galatasaray'da mutlu olduğunu görüyorum. Ama devam edecek mi? Bu Galatasaray ile yapacağı görüşmeden sonra netleşecek" dedi.

Eyüpspor, Kocaelispor ve Gaziantep FK'nin teknik direktör adayı olduğundan bahsedilen Albert Riera, "Ben dedikodular ya da bu türden haberlerden üzerinden yorum yapmayı sevmiyorum. Şayet bana, doğru bir porje içeren bir teklif geliyorsa, gelişmeyi amaçlayan bir hedef varsa, bunlar üzerinden konuşurum. Benim teknik direktör olarak tercihlerimde temel kriter, ciddi bir yaklaşım ve proje, somut teklif. Benim karakterime uygun bir teklif gelirse bunu konuşmaya hazırım. Tabii ki Türkiye'de çalışmayı isterim" diye konuştu.

VICTOR OSIMHEN AÇIKLAMASI

Liverpool'da başarı ile futbol oynayan ve Premier Lig kulüpleri ile iyi ilişkilere sahip olan Albert Riera, Victor Osimhen'in İngiltere'ye transfer olma olasılığı ile ilgili olarak, "İyi ve büyük futbol oynayan her oyuncunun çok sayıda talibi olur. Galatasaray'da tam anlamı ile mükemmel bir sezon geçirdi. Takıma çok büyük yardımı oldu. Karar tamamen Osimhen'e ait. Eğer ayrılma kararı alırsa, Galatasaray'ın bunu anlayışla karşılayacağını anlıyorum. Ama kalırsa, tüm Galatasaraylıları çok mutlu edecek. Çok başarılı oldu" diye konuştu.